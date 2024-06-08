Ребров: Ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки
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Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку своєї команди від Польщі у контрольному матчу (1:3).
16’ Пйотр Зєліньскі
30’ Тарас Романчук
Артем Довбик 41’
16’ Пйотр Зєліньскі
30’ Тарас Романчук
41’ Артем Довбик
"Я вважаю, що ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Ми програли у боротьбі, на стандартних положеннях.
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Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативної точки зору. Були хороші моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро-2024", – цитує Реброва УАФ.
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