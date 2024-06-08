"Я вважаю, що ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Ми програли у боротьбі, на стандартних положеннях.

Заявка збірної України на Євро-2024 – Ребров озвучив остаточний склад

Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативної точки зору. Були хороші моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро-2024", – цитує Реброва УАФ.

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