Лестер і Реймс запрошують Анчелотті-молодшого на посаду головного тренера, повідомляє Relevo. Лестер вийшов в АПЛ, але відпустив Енцо Мареску в Челсі, а Реймс шукає тренера після відходу вундеркінда Вілла Стілла.

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Давіде Анчелотті відмовив обом клубам, щоб залишитися в штабі батька в Реалі. В останні сезони він пройшов шлях від тренера з фітнесу до асистента. Відзначають вміння Давіде вибудувати комунікацію з гравцями.

Анчелотті-молодший давно працює з Карлетто. У Баварії, Наполі та Евертоні він вже був асистентом. У другий прихід в Реал Давіде двічі став чемпіоном Іспанії та двічі виграв Лігу чемпіонів.