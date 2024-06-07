Андрій Лунін продовжує збирати навколо себе чутки про інтерес європейських грандів.

Раніше з українцем пов'язували МЮ, Баварію та Атлетіко, а тепер до цього списку приєднався Ювентус, інформує DefensaCentral.

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Туринці готуються до прощання з Войцехом Щенсни, тому місце основного воротаря стане вакантним. Саме це і потрібно Луніну, який провів потужний сезон, але після повернення Тібо Куртуа всівся у запас Реала. Керівництво "вершкових" дуже задоволене нинішнім набором воротарів, проте статус резервіста навряд влаштовує українця. Ситуація повинна вирішитися в найближчі тижні.

Зауважимо, що авторитетні джерела повідомляли про інший вибір Ювентуса. "Стара синьйора" за 20 млн євро закриває з Монцою перехід Мікеле Ді Грегоріо.

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