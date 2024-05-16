Михайло Мудрик взяв участь у гольовій атаці, але незабаром покинув поле. Лікарі не дозволили повернути українця, який моторошно вдарився головою в плече Лемпті.

Челсі спокійно розібрався з Брайтоном і наблизився до єврокубків – найгостріший падаван Де Дзербі нокаутував Мудрика

Мудрика замінив Нкунку, який після перерви подвоїв перевагу Челсі. Догравали лондонці у меншості через грубощі свого капітана Ріса Джеймса. У компенсований час Брайтон влучив у стійку, один м'яч відквитав, але не більше – перемога гостей 2:1.