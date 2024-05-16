Мудрик посприяв голу і пішов з поля через моторошну травму: відеоогляд матчу Брайтон – Челсі – 1:2
08:29 - Читать на русском
Брайтон поступився Челсі у перенесеному матчі 34-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Коул Палмер 34’
Крістофер Нкунку 64’
Ріс Джеймс 88’
34’ Коул Палмер
64’ Крістофер Нкунку
88’ Ріс Джеймс
Михайло Мудрик взяв участь у гольовій атаці, але незабаром покинув поле. Лікарі не дозволили повернути українця, який моторошно вдарився головою в плече Лемпті.
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Мудрика замінив Нкунку, який після перерви подвоїв перевагу Челсі. Догравали лондонці у меншості через грубощі свого капітана Ріса Джеймса. У компенсований час Брайтон влучив у стійку, один м'яч відквитав, але не більше – перемога гостей 2:1.
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