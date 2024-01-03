Джованні ван Бронкхорст погодив контракт із Бешикташем і найближчим часом мав бути оголошений новим наставником "орлів". Однак легенда Барселони має одну умову – він будь-що-будь хоче запросити до свого тренерського штабу Жана-Поля ван Гастеля. Останній є головним тренером Бреди, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів. Про це інформує Voetbal International.

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Після 20 турів Бреда посідає 9-те місце турнірної таблиці, і керівництво клубу високо оцінює роботу ван Гастеля, не бажаючи його відпускати. Бреда наполягає на своєму, незважаючи на пропозицію Бешикташа викупити контракт тренера. При цьому сам ван Гастель готовий виїхати до Туреччини: крім спортивного підвищення він істотно виграє в зарплаті.

Повідомляється, що Бешикташ поставив керівництву Бреди ультиматум – нідерландці мають дати остаточну відповідь до вечора середи. Згідно з джерелом, від цього рішення може залежати доля самого Джованні ван Бронкхорста – без свого помічника він може відмовитися від посади головного тренера Бешикташа.

Нагадаємо, що ван Бронкхорст є легендою Барселони, кольори якої захищав з 2003 по 2007 рік.

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