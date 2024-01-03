Джованни ван Бронкхорст согласовал контракт с Бешикташем и в ближайшее время должен был быть объявлен новым наставником "орлов". Однако у легенды Барселоны есть одно условие – он во что бы то ни стало хочет пригласить в свой тренерский штаб Жана-Поля ван Гастеля. Последний является главным тренером Бреды, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Нидерландов. Об этом информирует Voetbal International.

Луческу в Бешикташ: экс-тренер Динамо дал окончательный ответ турецкому гранду

После 20 туров Бреда занимает 9-е место турнирной таблицы, и руководство клуба высоко оценивает работу ван Гастеля, не желая его отпускать. Бреда настаивает на своём, несмотря на предложение Бешикташа выкупить контракт тренера. При этом сам ван Гастель готов уехать в Турцию: помимо спортивного повышения он существенно выиграет в зарплате.

Сообщается, что Бешикташ поставил руководству Бреды ультиматум – нидерландцы должны дать окончательный ответ до вечера среды. Согласно источнику, от этого решения может зависеть судьба самого Джованни ван Бронкхорста – он без своего помощника он может отказаться от должности главного тренера Бешикташа.

Напомним, что ван Бронкхорст является легендой Барселоны, цвета которой защищал с 2003 по 2007 год.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року