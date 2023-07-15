Бешикташ та Аугсбург не змогли завершити зустріч через поведінку турецьких глядачів.

Товариському матчу між турецькою та німецькою командами не судилося завершитися. Фанати Бешикташа вкотре показали, що не вміють цивілізовано поводитися на трибунах.

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Турецькі вболівальники на початку другого тайму почали запалювати файєри. Рефері довелося зупинити гру, втім через короткий проміжок часу команди повернулися на поле. На 78-й хвилині фанати знов повторили свою витівку, але додали феєрверки і почали стріляти ними у повітря. Суддя матчу вирішив, що продовжувати гру в такій напруженій атмосфері недоцільно.

До слова, матч закінчився з рахунком 1:1. За Бешикташ забив Мулека, а за Аугсбург – Ірвен Кардона.

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