Товарищескому матчу между турецкой и немецкой командами не суждено было завершиться. Фанаты Бешикташа в очередной раз показали, что не умеют цивилизованно вести себя на трибунах.

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Турецкие болельщики в начале второго тайма начали зажигать файеры. Рефери пришлось остановить игру, но через короткий промежуток времени команды вернулись на поле. На 78-й минуте фанаты снова повторили свою затею, но добавили фейерверки и начали стрелять ими в воздух. Судья матча решил, что продолжать игру в такой напряженной атмосфере нецелесообразно.

К слову, матч закончился со счётом 1:1. За Бешикташ забил Мулека, а за Аугсбург – Ирвен Кардона.

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