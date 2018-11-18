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Туреччина – Швеція – 0:1 – відео гола та огляд матчу

17 листопада 23:01 119 Читать на русском
Туреччина – Швеція – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Туреччина – Швеція – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Туреччина програла Швеції (0:1) та вилетіла з дивізіону В Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу.

У матчі 2 групи дивізіону В Туреччина приймала Швецію. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей.

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Відтак шведи мають у своєму активі 4 очки та залишають за собою теоретичний шанс вийти у дивізіон А Ліги націй, якщо обіграють Росію. Туреччина, яка 20 листопада зіграє товариський матч проти України, вилітає у дивізіон С з 3 пунктами.

Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону В

Ліга націй, дивізіон В, група 2, 5 тур

Туреччина – Швеція – 0:1

Гол: Гранквіст, 71 (пен)

Ліга націй5 тур

Туреччина - Швеція: Субота 17 листопада 2018

Туреччина
Матч завершено
0 : 1
Швеція
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Туреччина Туреччина Ліга націй Туреччина - Швеція Відеоновини Швеція Швеція
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