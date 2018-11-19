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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляции

16:46 56 Читати українською
Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляции
Маркус Берг / фото: УЕФА

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг рассказал об интересном факте, который произошел во время матча Лиги наций против Турции.

Напомним, в матче Лиги наций Турция – Швеция гости одержали победу благодаря голу с пенальти.

"В первом тайме в одном из эпизодов тоже был фол, за который следовало назначать пенальти. Но арбитр, видимо, считал, что это я задел защитника. Я поговорил с ним, и он сказал: "Если фол был, то во втором тайме дам вам два пенальти". Один назначил – это уже хорошо", – цитирует Берга Marca.

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Кроме того, как отмечает источник, турецкая федерация уже рассматривает возможность подачи апелляции на итог матча. Интересно, что поединок обслуживал румын Иштван Ковач – соотечественник наставника турок Мирчи Луческу.

К слову, после этого поражения Турция вылетела из дивизиона B Лиги наций. Напомним, уже завтра турки проведут товарищеский поединок против Украины. Матч Украина – Турция начнется в 19:30.

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Лига наций5 тур

Турция - Швеция: Суббота 17 ноября 2018

Турция
Матч окончен
0 : 1
Швеция
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