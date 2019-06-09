Туреччина — Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 3-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 збірна Франції зазнала сенсаційної поразки від Туреччини. Голи та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Турки відкрили рахунок на 30-й хвилині: Ундер виконав подачу на правий край, а звідти пішла скидка на Айхана. Абсолютно відкритий Каан точним ударом головою замкнув – 1:0.

Відбір на Євро-2020: Італія розгромила Грецію, Бельгія розібралася з Казахстаном

Підопічні Гюнеша навіть не думали зупинятися на досягнутому і вже за 10 хвилин подвоїли перевагу. Стався цілий парад помилок "ле бле": Варан не зміг перехопити виніс воротаря турків на чужу половину поля, а Погба не завадив прориву до штрафного, впавши під тиском футболістів господарів. Все завершилось передачею Токьоза на правий край карного майданчика, звідки Дженгіз Ундер пробив у дальній кут – 2:0.

Відбір на Євро-2020: Ісландія мінімально перемогла Албанію, Боснія і Герцеговина поступилась Фінляндії

У другому таймі французи так і не спромоглися хоча б скоротити відставання у рахунку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу збірної Туреччини, яка очолила групу Н, набравши 9 очок і не пропустивши жодного голу. Франція, маючи 8 залікових балів, йде прямо за ними.