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Туреччина — Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Туреччина — Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Туреччина — Франція – 2:0

 В рамках 3-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 збірна Франції зазнала сенсаційної поразки від Туреччини. Голи та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

30’ Каан Айхан
40’ Дженгіз Ундер
 
30’ Каан Айхан
40’ Дженгіз Ундер

Турки відкрили рахунок на 30-й хвилині: Ундер виконав подачу на правий край, а звідти пішла скидка на Айхана. Абсолютно відкритий Каан точним ударом головою замкнув – 1:0.

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Підопічні Гюнеша навіть не думали зупинятися на досягнутому і вже за 10 хвилин подвоїли перевагу. Стався цілий парад помилок "ле бле": Варан не зміг перехопити виніс воротаря турків на чужу половину поля, а Погба не завадив прориву до штрафного, впавши під тиском футболістів господарів. Все завершилось передачею Токьоза на правий край карного майданчика, звідки Дженгіз Ундер пробив у дальній кут – 2:0.

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У другому таймі французи так і не спромоглися хоча б скоротити відставання у рахунку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу збірної Туреччини, яка очолила групу Н, набравши 9 очок і не пропустивши жодного голу. Франція, маючи 8 залікових балів, йде прямо за ними.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Туреччина - Франція Франція Туреччина Туреччина
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