Відбір на Євро-2020: Ісландія мінімально перемогла Албанію, Боснія і Герцеговина поступилась Фінляндії

Відбулися чергові матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.
Євро-2020. Кваліфікація, 3 тур
Група С
Естонія – Північна Ірландія – 1:2
Голи: Васільєв, 25 – Мадженніс, 77, 80
Група Е
Азербайджан – Угорщина – 1:3
Голи: Мадатов, 69 – Орбан, 18, 53 Хольман, 71
Група Н
Ісландія – Албанія – 1:0
Гол: Гудмундсон, 22
Молдова – Андорра – 1:0
Гол: Армаш, 8
Група І
Росія – Сан-Маріно – 9:0
Голи: Чеволі, 25 (аг) Дзюба, 31 (пен.), 73, 76, 88 Кудряшов, 36 Олексій Міранчук, 41 Смолов, 77, 83
Група J
Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:0
Голи: Пуккі, 56, 68
Вірменія – Ліхтенштейн – 3:0
Голи: Казарян, 2 Карапетян,18 Барсегян, 90
У групі С Північна ірландія змогла вирвати перемогу в Естонії. Британці пропустили в середині першого тайму, але не здались і здобули три очки в кінцівці зустрічі.
Азербайджан і Угорщина подарували один з найрезультативніших матчів дня, в якому сильнішими виявились західні сусіди України. Захисник Динамо Тамаш Кадар провів всі 90 хвилин на лаві запасних.
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Ісландці здобули перемогу у напруженому протистоянні зі збірною Албанії. Долю матчу вирішив єдиний гол Йохана Берга Гудмундсона в середині першого тайму. Хавбек Бернлі накрутив кількох опонентів і точно пробив під опорну ногу голкіпера. Перемога дозволила острів'янам випередити суперника на три очки і вийти на третю сходинку групи Н. У боротьбі аутсайдерів секстету сильнішою стала Молдова, єдиний гол на рахунку Ігоря Армаша.
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У групі І Росія познущалася з багатостраждального Сан-Маріно, а Фінляндія дещо несподівано обіграла Боснію і Герцеговину і хоча б тимчасово вирвалась на другу сходинку у групі J. У цій же компанії свої перші очки здобула Вірменія, впевнено здолавши Ліхтенштейн з рахунком 3:0.