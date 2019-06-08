Відбір на Євро-2020: Італія розгромила Грецію, Бельгія розібралася з Казахстаном

Відбулися матчі 3-го туру відбору на Євро-2020 у групах I та J.
Євро-2020. Кваліфікація, 3 тур
Група І
Бельгія – Казахстан – 3:0
Голи: Мертенс, 11, Кастань, 14, Лукаку, 50
Шотландія – Кіпр – 2:1
Голи: Робертсон, 61, Бюрке, 89 – Коусоулас, 87
Група J
Греція – Італія – 0:3
Голи: Барелла, 23, Інсіньє, 30, Бонуччі, 33
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Збірна Бельгії продовжила переможну ходу, з легкістю обігравши Казахстан. Справжнім героєм зустрічі став Дріс Мертенс. Вінгер Наполі забив сам, а також допоміг відзначитися Кастаню та Лукаку.
В іншому матчі групи І Шотландія здобула драматичну перемогу над Кіпром. Британці вийшли вперед в середині першого тайму. Незадовго до фінального свистка кіпріоти відновили рівновагу, але всього через дві хвилини Бюрке забив переможний гол.
Бельгія набрала 9 очок і залишилась на вершині таблиці. Шотландія за набраними очками наздогнала Росію, але поступається за додатковими показниками і наразі посідає третю сходинку.
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Лідер групи J – Італія – не відчула спротиву Греції. "Елліни" попри домашній статус поєдинку пропустили три "сухих" м'ячі. Цікаво, що всі голи були забиті в середині першого тайму впродовж 10-и хвилин.
Після 3-го туру Італія залишилася лідером, набравши максимум очок. Греція посідає 3-є місце.