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Турция – Франция – 2:0 – видео голов и обзор матча

09:25 130 Читати українською
Турция – Франция – 2:0 – видео голов и обзор матча
Турция — Франция – 2:0

В рамках 3-го тура отборочного этапа к Евро-2020 сборная Франции потерпела сенсационное поражение от Турции. Голы и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

30’ Каан Айхан
40’ Дженгиз Ундер
 
30’ Каан Айхан
40’ Дженгиз Ундер

Турки открыли счет на 30-й минуте: Ундер выполнил подачу на правый край, а оттуда пошла скидка на Айхана. Абсолютно открытый Каан точным ударом головой замкнул – 1:0.

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Подопечные Гюнеша даже не думали останавливаться на достигнутом и уже через 10 минут удвоили преимущество. Произошел целый парад ошибок "ле бле": Варан не смог перехватить вынес вратаря турок на чужую половину поля, а Погба не помешал прорыву в штрафную, упав под давлением футболистов хозяев. Все завершилось передачей Токьоза на правый край штрафной, откуда Дженгиз Ундер пробил в дальний угол – 2:0.

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Во втором тайме французы так и не смогли хотя бы сократить отставание в счете. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу сборной Турции, которая возглавила группу Н, набрав 9 очков и не пропустив ни одного гола. Франция, имея 8 зачетных баллов, идет прямо за ними.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций
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Евро-2020 Видеоновости Турция - Франция Франция Турция Турция
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