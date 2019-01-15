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Туре назвав найкращого захисника світу, присоромивши Піке

21:06 375 Читать на русском
Туре назвав найкращого захисника світу, присоромивши Піке
Рафа Маркес і Яя Туре / Фото ФК Барселона

Екс-хавбек Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре в захваті від гри легендарного захисника каталонців Рафи Маркеса.

"Маркес – один з найжорсткіших захисників, яких я знаю. Люди його не пам'ятають, бо він не грав в Англії. Знайдіть відео і подивіться на його гру.

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Маркес був в 10 разів краще за Піке. Між ними є певна схожість, але Маркес набагато краще. Я закохався в його гру, як тільки побачив її", – цитує Туре видання Marca.

Нагадаємо, Маркес виступав у складі Барселони з 2003 по 2010 рік. У складі каталонського клубу мексиканський футболіст двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів. Піке виступає за "блаугранас" з 2008 року по сьогодні.

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Теги
Барселона Барселона Яя Туре Яя Туре Жерар Піке Жерар Піке Рафа Маркес Рафа Маркес Іспанія
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