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Яя Туре склав дрім-тім із колишніх партнерів – в команді івуарійця 6 форвардів

18:42 339 Читать на русском
Яя Туре склав дрім-тім із колишніх партнерів – в команді івуарійця 6 форвардів
Яя Туре та Ліонель Мессі / Фото reuters

Екс-хавбек Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре довів, що любить атакувальний футбол.

Туре склав символічну збірну з найкращих футболістів, з якими йому доводилось грати протягом кар'єри.

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Команду івуарійця важко назвати збалансованою, позаяк в його дрім-тім входить шість форвардів і всього один півзахисник.

В команду Яя потрапили: Едерсон, Компані (обидва – Манчестер Сіті), Маркес, Пуйоль, Іньєста, Мессі, Анрі, Ето'О (всі – Барселона), Сане, Агуеро (обидва – Манчестер Сіті), Дрогба (Кот'д-Івуар).

Нагадаємо, після відходу з Манчестера Туре підписав контракт із грецьким Олімпіакосом, але через три місяці покинув клуб.

Теги
Англія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Яя Туре Яя Туре
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