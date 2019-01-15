Яя Туре склав дрім-тім із колишніх партнерів – в команді івуарійця 6 форвардів

Екс-хавбек Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре довів, що любить атакувальний футбол.

Туре склав символічну збірну з найкращих футболістів, з якими йому доводилось грати протягом кар'єри.

Просто Кіно, Восьминіг з Дакара, Рудий принц і ще 7 найкращих центральних хавбеків в історії АПЛ

Команду івуарійця важко назвати збалансованою, позаяк в його дрім-тім входить шість форвардів і всього один півзахисник.

В команду Яя потрапили: Едерсон, Компані (обидва – Манчестер Сіті), Маркес, Пуйоль, Іньєста, Мессі, Анрі, Ето'О (всі – Барселона), Сане, Агуеро (обидва – Манчестер Сіті), Дрогба (Кот'д-Івуар).

Нагадаємо, після відходу з Манчестера Туре підписав контракт із грецьким Олімпіакосом, але через три місяці покинув клуб.