Туніс – Нігерія: стартові склади на матч за третє місце КАН-2019

Збірні Тунісу та Нігерії в очному поєдинку визначать володаря бронзових медалей Кубка Африканських націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за третє місце КАН-2019 Туніс – Нігерія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Туніс: Шеріфа – Дрегер, Хнід, Мерія, Хаддаді – Шаалалі, Скірі, Сассі – Бадрі, Хеннісі, Хазрі
Запасні: Хассен, Бен Мохаммед, Бедуї, Кехріда, Одхі, Ламті, Бронн, Сліті, Срарфі, Мсакні, Хауат
Нігерія: Узохо – Айна, Троост-Еконг, Омеруо, Коллінс – Ндіді, Етебо – Чуквуезе, Івобі, Муса, Ігало
Запасні: Акпей, Езенва, Балогун, Абдуллахі, Авазіем Обі Мікел, Огу, Сімон, Калу, Онуахо, Онєкуру, Осімхен
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