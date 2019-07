Туніс – Нігерія: стартові склади на матч за третє місце КАН-2019

Матч за третє місце КАН-2019 Туніс – Нігерія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез

Стартові склади

Туніс: Шеріфа – Дрегер, Хнід, Мерія, Хаддаді – Шаалалі, Скірі, Сассі – Бадрі, Хеннісі, Хазрі

Запасні: Хассен, Бен Мохаммед, Бедуї, Кехріда, Одхі, Ламті, Бронн, Сліті, Срарфі, Мсакні, Хауат

