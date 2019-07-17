Тунис – Нигерия: онлайн-трансляция матча за третье место КАН-2019

Сборные Туниса и Нигерии в очном поединке определят обладателя бронзовых медалей Кубка Африканских Ниций. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч за третье место КАН-2019 Тунис – Нигерия начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Тунис: Шерифа – Дрегер, Хнид, Мерия, Хаддади – Шаалали, Скири, Сасси – Бадри, Хенниси, Хазри

Запасные: Хассен, Бен Мохаммед, Бедуи, Кехрида, Одхи, Ламти, Бронн, Слити, Срарфи, Мсакни, Хауат

Нигерия: Узохо – Айна, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинс – Ндиди, Этебо – Чуквуэзе, Ивоби, Муса, Игало

Запасные: Акпей, Эзенва, Балогун, Абдуллахи, Авазием, Оби Микел, Огу, Симон, Калу, Онуахо, Онекуру, Осимхен

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