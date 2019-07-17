Нігерія здобула мінімальну перемогу над Тунісом, ставши бронзовим призером КАН-2019

В битві за третє місце Кубку африканських націй Туніс так і не зміг відігратися після пропущеного на старті зустрічі голу Одіона Ігало.

Нігерія одразу захопила контроль над м'ячем. Вже на 3-й хвилині "суперорлам" вдалося відкрити рахунок: Коллінс пройшов по лівому флангу та прострілив, голкіпер непереконливо зіграв на виході, а Ігало скористався відскоком та забив у порожні ворота – 0:1. Це був останній удар в площину у першому таймі, а з інших восьми шість заблокували захисники.

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Втім, до 15-ї хвилини матч виглядав доволі непогано: так, вже на 8-й Хеніссі прорвався на правий край штрафного та вистрілив у ближній кут – м'яч просвистів поруч зі стійкою. Ще за сім хвилин Туніс отримав другу можливість зрівняти рахунок, однак Сассі після прориву на правий край карного майданчика не зміг влучити в площину воріт. Крім того, на 17-й він впав біля чужих воріт, сподіваючись на пенальті, але арбітри не збиралися реагувати на дрібні порушення. На цьому реально небезпечні моменти в першому таймі завершились – до його завершення можна згадати хіба що травми Хеніссі та Ігало.

По перерві Туніс захопив контроль над м'ячем і ледь не зрівняв рахунок вже на 47-й хвилині, коли Хазрі видав розрізний пас на Хавата – Фірас вийшов віч-на-віч з голкіпером та пробив у ближній кут, однак м'яч торкнувся сітки лише із зовнішнього боку. На 55-й непоганий постріл Хазрі зі штрафного завершився влучанням м'яча в руку одного із нігерійців у стінці, але арбітр знову проігнорував цей епізод. На 57-й же стався другий удар в площину – це Бадрі перед своєю заміною приклався до сфери метрів з 25-ти, але Узохо проблем з ним не мав. Загалом, початок другого тайму можна занести в актив збірної Тунісу.

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Втім, на 60-х хвилинах Нігерія почала прокидатися. Зокрема, на 63-й прекрасний дальній удар прямо під ліву стійку відався Чуквуезе, однак "орлів" врятував красивий стрибок голкіпера. На 66-й розрізну передачу все того ж Чуквуезе на правому краю штрафного прийняв Осімхен, який тут же пробив з гострого кута – втім, нападнику забракло точності. Здавалося, що "суперорли" зараз перетягнуть ініціативу, однак вони знову зупинилися, дозволивши тунісцям провести кілька непоганих атак.

Підопічні Алана Жиресса з плином часу все активніше йшли уперед, що вилилось у моменти біля воріт обох голкіперів. На 73-й хвилині капітан "карфагенців" Хазрі цілком міг заробити пенальті, вирвавшись віч-на-віч і отримавши по ногах від останнього захисника, але арбітри помітили у нього дуже сумнівний офсайд. На 78-й оборонні порядки нігерійців протаранив Сліті, який наважився на постріл метрів з 23-х – поруч з ближньою стійкою! На 80-й на непоганій позиції для удару опинився захисник Тунісу Дрегер, але м'яч звалився з його ноги.

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Марнотратство могло бути покарано на 82-й, коли Осімхен пробив з правого краю штрафного в дальній нижній кут – Шеріфі парирував! За шість хвилин вже нігерійці могли отримати суворий урок за низьку реалізацію: Туніс заробив кутовий, а Скірі головою під праву стійку замкнув подачу Хазрі – голкіпер був безсилим, однак на лінії опинився захисник "суперорлів". Втім, останнє слово було саме за ними. На 90+1-й Калу з дальньої відстані вистрілив під поперечку, а на 90+3 прямим ударом зі штрафного цілив у ближній кут – в обох випадках врятував Шеріфі.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної Нігерії, здобуту завдяки фартовому голу на 3-й хвилині зустрічі. Таким чином, "суперорли" взяли бронзові медалі КАН-2019.

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