Новий головний тренер Баварії Томас Тухель спілкується з гравцями своєї команди тет-а-тет, щоб зблизитися з ними.

Лідери Баварії задоволені тим, як новий головний тренер команди Томас Тухель проявив себе в перші дні роботи. Як інформує журналіст Kicker Георг Хольцнер, новий наставник мюнхенців поспілкувався у вівторок із капітанами команди Мануелем Нойєром і Томасом Мюллєром. Розмова була дуже позитивно сприйнята всередині команди.

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Повідомляється, що гравці Баварії і клубне керівництво високо оцінюють те, як представив себе Тухель у перші дні на посаді головного тренера клубу.

Протягом своїх перших днів у Баварії Тухель багато розмовляв із гравцями віч-на-віч. Bild зазначає, що в такий спосіб Томас вирішив зблизитися зі своїми підопічними якомога швидше.

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