Тухель пытается сблизиться с игроками Баварии – сенаторы раздевалки довольны новым тренером
Новый главный тренер Баварии Томас Тухель общается с игроками своей команды тет-а-тет, чтобы сблизиться с ними.
Лидеры Баварии довольны тем, как новый главный тренер команды Томас Тухель проявил себя в первые дни работы. Как информирует журналист Kicker Георг Хольцнер, новый наставник мюнхенцев пообщался во вторник с капитанами команды Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Разговор был очень позитивно воспринят внутри команды.
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Сообщается, что игроки Баварии и клубное руководство высоко оценивают то, как представил себя Тухель в первые дни в качестве главного тренера клуба.
В течение своих первых дней в Баварии Тухель много разговаривал с игроками один на один. Bild отмечает, что таким способом Томас решил сблизиться со своими подопечными как можно скорее.
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