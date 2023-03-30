Новый главный тренер Баварии Томас Тухель общается с игроками своей команды тет-а-тет, чтобы сблизиться с ними.

Лидеры Баварии довольны тем, как новый главный тренер команды Томас Тухель проявил себя в первые дни работы. Как информирует журналист Kicker Георг Хольцнер, новый наставник мюнхенцев пообщался во вторник с капитанами команды Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Разговор был очень позитивно воспринят внутри команды.

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Сообщается, что игроки Баварии и клубное руководство высоко оценивают то, как представил себя Тухель в первые дни в качестве главного тренера клуба.

В течение своих первых дней в Баварии Тухель много разговаривал с игроками один на один. Bild отмечает, что таким способом Томас решил сблизиться со своими подопечными как можно скорее.

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