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Тухель прокоментував епізод, у якому Неймар вдарив вболівальника

21:47 289 Читать на русском
Тухель прокоментував епізод, у якому Неймар вдарив вболівальника
Неймар та Тухель / Соцмережі

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель вважає, що є гравці, які люблять перемагати, а є такі, що ненавидять програвати.

 

"Неймар вдарив уболівальника? Мені це не сподобалось. Зовсім не сподобалося. Не можна робити такі речі. З поразкою змиритися нелегко, але потрібно показувати повагу. Не можна так вчиняти.

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Я можу сказати, що у нас є гравці, які люблять перемагати, а є ті, хто ненавидить програвати", – передає слова Томаса Тухеля L'Equipe.

Нагадаємо, після фіналу Кубка Франції, в якому ПСЖ програв Ренну, Неймар піднімався за своєю медаллю та зупинився біля одного із фанатів, який вирішив зафільмувати лідера ПСЖ на смартфон.

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Бразильцеві це не сподобалося і між ними виникла сутичка, у результаті якої Неймар вдарив вболівальника рукою у підборіддя.

Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель Ренн - ПСЖ
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