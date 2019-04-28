Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції

Ренн у серії пенальті виявився сильнішим за ПСЖ у фіналі Кубка Франції.

Кубок Франції. Фінал.

Ренн – ПСЖ – 2:2 (6:5 після серії пенальті)

Голи: Кімпембе, 40 (автогол), Мешер, 66 – Алвес, 13, Неймар, 21

Вилучення: Мбаппе (ПСЖ), 118

Ренн протистояв ПСЖ в фіналі Кубка Франції. Парижани розпочали активніше та відразу заволоділи ініціативою.

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Вже на 13-й хвилині ПСЖ вдалося відкрити рахунок: Неймар, який відновився від травми та вийшов у стартовому складі команди, навісив з кутового на лінію штрафного майданчика, а Дані Алвес вдало піймав м'яч на ногу та зльоту вколотив його у ворота – 1:0, ефектний гол після домашньої заготовки бразильців.

На 21-й хвилині Неймару вдалося подвоїти перевагу своєю команди. Форвард елегантно перекинув голкіпера та відзначився голом після класної передачі Ді Марії.

Під завісу першого тайму Кімпембе намагався вибити м'яч після подачі, але зрізав шкіряного у власні ворота, скоротивши відставання, а у другому таймі номінальні господарі спромоглися відновити паритет.

Після подачі кутового найспритнішим виявився Мешер, який виграв боротьбу в повітрі та розстріляв впритул ворота Ареоли.

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До закінчення основного часу зустрічі команди мали декілька нагод, але не змогли конвертувати свої моменти у голи. Глядачів чекали два екстра-тайми. На 103-й хвилині Мбаппе був близький до голу, але врятував голкіпер Ренна, за кілька хвилин після цього Бен-Арфа відповів своїм ударом, однак не влучив у площину воріт.

На 118-й хвилині Мбаппе отримав справедливу червону картку за надто грубу гру проти суперника. Кіліан ледь не завдав серйозної травми Да Сільві. В підсумку усе вирішувалося у серії пенальті, де удача посміхнулася Ренну, який переміг з рахунком 6:5 у видовищному фіналі Кубка Франції. Історична перемога для Ренна.