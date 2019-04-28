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Неймару загрожує тривала дискваліфікація через удар вболівальника

19:30 364 Читать на русском
Неймару загрожує тривала дискваліфікація через удар вболівальника
Неймар / reuters

Форвард ПСЖ Неймар може отримати покарання за надмірні емоції після поразки парижан у фіналі Кубка Франції від Ренна.

 

За інформацією Foot Mercato, бразильцеві загрожує тривала дискваліфікація за удар вболівальника після фіналу Кубка Франції.

Неймар брутально перевірив підборіддя фаната після програного фіналу Кубка Франції – той не впав

Зокрема, йдеться про щонайменше 5-ти матчеве покарання для Неймара.

Нагадаємо, після фіналу Кубка Франції, в якому ПСЖ програв Ренну, Неймар піднімався за своєю медаллю та зупинився біля одного із фанатів, який вирішив зафільмувати лідера ПСЖ на смартфон.

Бразильцеві це не сподобалося і між ними виникла сутичка, у результаті якої Неймар вдарив вболівальника рукою у підборіддя.

Нагадаємо, раніше бразильський форвард отримав тривалу дискваліфікацію у Лізі чемпіонів через образу арбітра після матчу 1/8 фіналу турніру проти Манчестер Юнайтед.

Теги
Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Ренн - ПСЖ
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