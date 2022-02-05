Челсі залишився без підтримки головного тренера Томаса Тухеля на матч 1/16 фіналу Кубка Англії проти Плімута.

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Німецький фахівець отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт лондонців. Тухель вакцинований, тому "сині" очікують на повернення наставника вже наступного тижня.

Нагадаємо, Томас Тухель очолив Челсі минулої зими та у дебютному сезоні привів команду до тріумфу у Лізі чемпіонів.

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