Челси остался без поддержки главного тренера Томаса Тухеля на матч 1/16 финала Кубка Англии против Плимута.

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Немецкий специалист получил положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт лондонцев. Тухель вакцинирован, поэтому "синие" ожидают возвращения наставника уже на следующей неделе.

Напомним, Томас Тухель возглавил Челси прошлой зимой и в дебютном сезоне привел команду к триумфу в Лиге чемпионов.

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