Зеніт розписав нічию з Челсі (3:3) в останньому матчі Ліги чемпіонів. Героєм став Тімо Вернер – в його активі дубль і асист.

Історичний гол

Челсі забив свій найшвидший гол у Лізі чемпіонів, а Зеніт свій найшвидший пропустив. М'яч опинився у воротах господарів через 1 хвилину та 22 секунди після стартового свистка. Барклі чудово подав з кутового, Крістенсен виграв повітря, а Вернер забив у порожні (0.9 xG).

Зеніт карав Челсі на контратаках

Господарі грали другим номером і сильно відповідали Челсі контрвипадами. Лондонці не могли впоратися з Клаудінью, який розганяв атаки Зеніта. Постійно провалювалися фланги Челсі. Хадсон-Одой і Сауль підставляли експериментальну лінію оборони, залишаючи за спиною величезні розриви. Зеніт міг дуже швидко відігратися, але Малком запоров дві контратаки.

На 38-й хвилині пітерці зрівняли рахунок, коли Клаудінью замкнув зручну подачу Дугласа. А через декілька миттєвостей Зеніт вийшов вперед – Барріос перехопив м'яч у центрі, Малком вивів Азмуна сам на сам з голкіпером, а той забив. Але критикувати Кепу не варто. Він врятував Челсі він ганьби. Зеніт до перерви міг забити ще не раз, якби Азмун і Малком краще розпоряджалися моментами.

Ракицький не впорався з Лукаку

Ексгравець збірної України вийшов на позиції лівого центрального захисника в схемі 4-1-4-1. Довелося боротися проти Лукаку. Ярослав не впорався із завданням – не зумів закрити бельгійця. Форвард Челсі створив гольові моменти для Вернера та Маунта і загалом регулярно вигравав позицію в Ракицького. Похвалити колишнього лідера Шахтаря, якщо хтось має таке бажання, можна за радіокеровані дальні передачі.

Вернера прорвало

Челсі сильно розпочав другий тайм і зрівняв рахунок. Вернер стіночкою легко відіграв Ракицького та покотив на порожні ворота Лукаку. Однак гості не змогли закріпити перевагу. Зеніт знову перехопив ініціативу, створивши низку супершансів. Лише реакція Кепи врятувала Челсі від поразки, коли Азмун впритул розстрілював кут воріт.

Томас Тухель освіжив команду замінами, але героєм став Вернер. Тімо у штрафному майданчику отримав пас від Пулішіча та завершив комбінацію точним ударом. Невже німця прорвало, невже він почне забивати очевидні моменти!?

Челсі все ж не довів матч до перемоги. У компенсований час Єрохін точним ударом здалеку зрівняв рахунок. 3:3, вогонь. Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, але віддав перше місце групи Н Ювентусу. В 1/8 фіналу "сині" будуть несіяними. У Челсі лише одна перемога в 4 останніх матчах.

Ювентус з історичним дебютантом і елегантним асистом здолав Мальме, фінішувавши першим у групі ЛЧ