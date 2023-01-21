Тухель хоче очолити Реал або Барселону – фахівець уже наближає свою ціль та ігнорує два топ-клуби
Німецький тренер Томас Тухель робить усе можливе, щоб невдовзі повернутися до роботи.
Колишній наставник Челсі не планує погоджуватися на будь-яку пропозицію. За інформацією Флоріана Плеттенберга зі Sky Germany, Тухель націлений на роботу в Іспанії.
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У перспективі 49-річний німець хотів би очолити Барселону через те, що Пеп Гвардіола – один із його авторитетів у професії. Також Тухелю було б цікаво отримати посаду в Реалі. Томас не гає часу дарма та вже почав активно вивчати іспанську.
Зазначається, що інтерес до Тухеля проявляли Ювентус і Тоттенхем, але такий розвиток подій наразі не цікавий Тухелю, який націлений виключно на чемпіонат Іспанії.
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