Колишній наставник Челсі не планує погоджуватися на будь-яку пропозицію. За інформацією Флоріана Плеттенберга зі Sky Germany, Тухель націлений на роботу в Іспанії.

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У перспективі 49-річний німець хотів би очолити Барселону через те, що Пеп Гвардіола – один із його авторитетів у професії. Також Тухелю було б цікаво отримати посаду в Реалі. Томас не гає часу дарма та вже почав активно вивчати іспанську.

Зазначається, що інтерес до Тухеля проявляли Ювентус і Тоттенхем, але такий розвиток подій наразі не цікавий Тухелю, який націлений виключно на чемпіонат Іспанії.

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