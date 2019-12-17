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Сваток перейде в СК Дніпро-1 за 350 тисяч євро, – ЗМІ

17:21 746 Читать на русском
Сваток перейде в СК Дніпро-1 за 350 тисяч євро, – ЗМІ
Олександр Сваток / ФК Хайдук

СК Дніпро-1 близький до підписання захисника Хайдука Олександра Сватка.

25-річний Олександр Сваток покине Хайдук та повернеться в Україну. Захисник веде перемовини з СК Дніпро-1, а сума угоди складе 375 тисяч євро. Про це повідомив Betting Insider.

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В сезоні 2019/20 українець відіграв 9 матчів за Хайдук в усіх турнірах, голів не забивав.

Сваток є вихованцем Дніпра, кольори якого захищав з 2011 по 2017 рік, після чого перейшов у Зорю. Саме з луганського клубу центрбек і перейшов у Хайдук в лютому 2019-го. Його контракт з хорватським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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