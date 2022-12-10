Після поразки хорватам у 1/4 фіналу Мундіалю попрощався Тьягу Сілва, а тепер і 39-річний Дані Алвес. Схожу заяву зробив і Неймар, але слова 30-річного зірки ПСЖ можна списати на емоції.

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"Цей чемпіонат світу був моїм останнім, для мене настав час це сказати. Але я не думаю, що те саме стосується Неймара. Він чудовий. Бразильському футболу потрібно, щоб він продовжував", – цитує Алвеса інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, ветеран мав обмаль ігрової практики у Пумас, але дивом потрапив до заявки і навіть став найстаршим бразильцем в історії чемпіонатів світу. Алвес зупинився на позначці у 126 матчів і 8 голів за "селесао".

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