Одразу кілька гравців збірної Бразилії вже знайшли наступника Тіте на посаду наставника "пентакампеонів".

Одразу цілий ряд гравців збірної Бразилії, зокрема Неймар, Дані Алвес, Тьягу Сілва, Антоні та Бруно Гімараєс виступили за кандидатуру Фернандо Дініза на посаду наступника Тіте, повідомляє Somosfanaticos.

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Цього року Неймар публічно хвалив наставника Флуміненсе завдяки атакувальному стилю команди та акценті на контролі м'яча, що подобається вищезазначеним гравцям. Також публічно виступив щодо призначення Дініза і легендарний Роналдо, якому подобається робота фахівця.

Зауважимо, що 48-річний Фернанду Дініз зараз очолює бразильський Флуміненсе. Він за кар'єру тренував лише в Бразилії, очолювавши такі клуби як Сантос, Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Васку да Гама.

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