"Цього разу пощастило Зорі", – Скрипник прокоментував перемогу над софійським ЦСКА в Лізі Європи

Наставник луганців підсумував протистояння з болгарським клубом у кваліфікації ЛЄ.

"ЦСКА приїхав сюди забити гол, адже в іншому випадку вони б не пройшли далі. Але ми зіграли на нуль. Звичайно, нам допомогла червона картка . У футболі таке буває: начебто як нам могли і пенальті поставити, а в зворотній атаці вилучили гравця суперника. Можливо, це стало вирішальним моментом цього протистояння.

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Ми з цими рішеннями сперечатися не стали. Далі грали по рахунку, намагалися не робити грубих помилок. Але все одно ми намагалися тиснути, щоб забити гол, що ми і зробили. І цей пенальті, в першому матчі можна було як ставити, так і не ставити. Цього разу пощастило Зорі. Нам треба давати компліменти за гру і енергію, які ми показали, щоб пройти ЦСКА, а не посилатися на те, що нас судді витягли.

Сьогодні рівно три тижні зі старту сезону. Ми провели 7 матчів, в яких п'ять разів перемогли і двічі зіграли внічию. У суперника теж була десята зустріч за місяць. Банер "Мужики", який висів на трибунах, футболісти Зорі на це слово заслуговують.

Сказав Русину, який забив гол і отримав червону картку, що він напевно, не хоче в Барселону полетіти (Скрипник говорить про протистояння з Еспаньйолом у наступному раунді – прим.) Хлопця захлиснули емоції. Він вибачився перед усіма. Це все емоції, заради цього люди приходять на стадіон.

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Я теж хочу вигравати кожен матч по 8:0, але ми могли грати за рахунком – нам можна було не забивати, щоб пройти далі. Чому я повинен гнати хлопців вперед, щоб вони ризикували, лізли, заробляли картки, щоб когось вигнали? Потім ви ж скажете: чому ви не перекочували м'яч, щоб пройти далі?" – наводить слова Скрипника Tribuna.