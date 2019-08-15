"На этот раз повезло Заре", – Скрипник прокомментировал победу над софийским ЦСКА в Лиге Европы

Наставник луганчан подытожил противостояние с болгарским клубом в квалификации ЛЕ.

"ЦСКА приехал сюда забить гол, ведь в противном случае они бы не прошли дальше. Но мы сыграли на ноль. Конечно, нам помогла красная карточка. В футболе такое бывает: вроде как нам могли и пенальти поставить, а в ответной атаке удалили игрока соперника . Возможно, это стало решающим моментом этого противостояния.

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Мы с этими решениями спорить не стали. Далее играли по счету, старались не делать грубых ошибок. Но все равно мы пытались давить, чтобы забить гол, что мы и сделали. И этот пенальти, в первом матче можно было как ставить, так и не ставить. На этот раз повезло Заре. Нам нужно делать комплименты за игру и энергию, которые мы показали, чтобы пройти ЦСКА, а не ссылаться на то, что нас судьи вытащили.

Сегодня ровно три недели со старта сезона. Мы провели 7 матчей, в которых пять раз победили и дважды сыграли вничью. У соперника тоже была десятая встреча за месяц. Баннер "Мужики", который висел на трибунах, футболисты Зари это слово заслуживают.

Сказал Русину, который забил гол и получил красную карточку, что он наверняка не хочет в Барселону улететь (Скрипник говорит о противостоянии с Эспаньолом в следующем раунде – прим.) Парня захлестнули эмоции. Он извинился перед всеми. Это все эмоции, ради этого люди приходят на стадион.

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Я тоже хочу выигрывать каждый матч по 8:0, но мы могли играть по счету – нам можно было не забивать, чтобы пройти дальше. Почему я должен гнать ребят вперед, чтобы они рисковали, лезли, зарабатывали карточки, чтобы кого-то выгнали? Затем вы скажете: почему вы не катали мяч, чтобы пройти дальше?" – приводит слова Скрипника Tribuna.