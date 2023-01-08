Познаньський Лех провів товариську гру з представником ОАЕ – Аджманом. В матчі взяли участь і не чужі українському вболівальнику Артур Рудько та Георгій Цітаішвілі.

Товариські матчі

Аджман – Лех – 1:1

Голи: Фаїз, 56 – Скурас, 19

Лех провів спаринг з Аджманом двома різними складами на кожен з таймів. В першій половині поляки вийшли вперед в рахунку завдяки голу Скураса.

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По перерві на полі з'явився інший склад, зокрема Артур Рудько і Георгій Цітаішвілі отримали ігровий час. Саме у другій половині Аджман зрівняв рахунок. Лех намагався вирвати перемогу, моменти мали Афонсу Соуза, Цітаішвілі та Вельде, але їхні удари не завершились голами, а гра завершилась внічию.

До слова, Лех посідає шосте місце в чемпіонаті Польщі, маючи в активі 28 очок. Цітаішвілі у поточному сезоні відіграв у 24 поєдинках, в яких відзначився голом та 2 асистами.

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