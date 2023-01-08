Генк впевнено переграв Брюгге в поєдинку 19-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 19-й тур

Генк – Брюгге – 3:1

Голи: Куеста, 25, Онуачу, 67, Хейнен, 81 – Ванакен, 21

Вилучення: Вранкен, 36 (за межами поля) – Сілла, 75

Брюгге проводив перший поєдинок під керівництвом Скотта Паркера та розпочав непогано, відкривши рахунок на 21 хвилині. Втім, Куеста вже через 4 хвилини вирівняв становище. До перерви суддя вилучив наставника Генка.

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У другому таймі Паркер вирішив випустити Яремчука на 61 хвилині. Досить швидко після цього Генк повів у рахунку завдяки голу Онуачу (в обох голах Генка результативну передачу віддав Пейнтсіл). А після вилучення Сілли Хейнен поставив крапку в зустрічі. Додамо, що Соболь на полі так і не з'явився, а Яремчук відіграв 29 хвилин, отримавши посередні 6,0 бали. В активі Романа 1 удар повз ворота, невдала спроба дриблінгу та втрачена гольова нагода.

Таким чином, Генк набрав 49 очок та збільшив відрив від другого місця до 10 пунктів. Брюгге з 34 балами наразі четвертий.

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