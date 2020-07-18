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Цітаішвілі та молода зірка Шахтаря вийшли до наступного раунду Golden Boy-2020

12:35 - Читать на русском
Цітаішвілі та молода зірка Шахтаря вийшли до наступного раунду Golden Boy-2020
Георгій Цітаішвілі (ліворуч) / ФК Динамо

Культове видання Tuttosport оголосило другий раунд голосування за претендентів на престижний приз Golden Boy – щорічну нагороду найкращому молодому футболісту в Європі. Не обійшлося без представників УПЛ.

Два представники чемпіонату України потрапили до оновленого списку номінантів, повідомляє Tuttosport.

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На Golden Boy-2020 продовжують претендувати вінгер київського Динамо Георгій Цітаішвілі та його колега за амплуа з донецького Шахтаря Тете. У першому раунді вони посіли 3-4 місця, поступившись лише юному оборонцю лісабонського Спортінга Едуардо Куарежмі та нападнику туринського Ювентуса Алехандро Маркесу.

До слова, фінальні результати премії Golden Boy-2020 будуть визначені на основі голосування уболівальників та оцінок експертів.

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Теги
Динамо Динамо Golden Boy Георгій Георгій Цітаішвілі Тете Шахтар Шахтар
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