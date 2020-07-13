Суперкубок України: УПЛ визначилась із пріоритетним місцем проведення матчу

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, де може відбутись матч за Суперкубок України.

"Київ для Суперкубка в нинішній ситуації – найоптимальніший варіант. І не тільки через те, що чемпіон країни і володар Кубка базуються в Києві.

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Справа в тому, що відразу після матчу за Суперкубок головний тренер національної команди Андрій Шевченко зможе дістати в своє розпорядження збірників Шахтаря і Динамо, щоб почати підготовку до матчу збірної України проти команди Швейцарії", – поділився Дикий в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України-2020 запланований на 25 серпня, в якому зійдуться Шахтар та Динамо.

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