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Цитаишвили и молодая звезда Шахтера вышли в следующий раунд Golden Boy-2020

18 июля 12:40 - Читати українською
Цитаишвили и молодая звезда Шахтера вышли в следующий раунд Golden Boy-2020
Георгий Цитаишвили (слева) / ФК Динамо

Культовое издание Tuttosport объявило второй раунд голосования за претендентов на престижный приз Golden Boy – ежегодную награду лучшему молодому футболисту в Европе. Не обошлось без представителей УПЛ.

Два представителя чемпионата Украины попали в обновленный список номинантов, сообщает Tuttosport.

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На Golden Boy-2020 продолжают претендовать вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили и его коллега по амплуа из донецкого Шахтера Тете. В первом раунде они заняли 3-4 места, уступив только юному защитнику лиссабонского Спортинга Эдуардо Куарежме и нападающему туринского Ювентуса Алехандро Маркесу.

К слову, финальные результаты премии Golden Boy-2020 будут определены на основе голосования болельщиков и оценок экспертов.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Golden Boy Георгий Георгий Цитаишвили Тете
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