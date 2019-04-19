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Цітаішвілі прокоментував чудовий гол у ворота Ворскли

19 квітня 22:44 294 Читать на русском
Цітаішвілі прокоментував чудовий гол у ворота Ворскли
Георгій Цітаішвілі

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі сказав, що працював з тренером над завершенням атак.

"Чи можу брати на себе відповідальність на полі? Так. Хочеться, щоб від нас вимагали те саме, що і від дорослих. Ми можемо і хочемо цього. Це найважливіше.

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Оцінити гол? Я нечасто забиваю. Працював із тренером над завершенням атак дні три-чотири. Він постійно змушував мене бити правою ногою. Сьогодні це принесло результат.

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У нас завжди є план гри й однакові завдання. Намагаємося дотримуватися цього. Починаємо думати про матч з Шахтарем, готуємося до цього важливого, вирішального матчу", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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