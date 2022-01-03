"Розмов багато, варіантів може бути багато. Але нічого не можу сказати, бо рішення про моє майбутнє ухвалюватиме керівництво київського Динамо.

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Можу тільки сказати, що після відпустки повертаюсь до Києва, а що буде далі, дізнаюся вже там. Чорноморець? Я давно не грав, і це був мій перший стабільний сезон за чотири роки. Для мене це було важливим. Але я б не сказав, що там сильно розкрився і почувався у чудовій формі. Я надто довго не грав, тому потрібен ще час, щоб повністю повернутись на свій рівень.

Але я радий, що був у Чорноморці та працював із Юрієм Морозом. Він чудовий тренер та людина. У будь-якому випадку цей період пішов мені на користь", – цитує Цітаішвілі Meta-ratings.

Першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв у 15 матчах і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

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