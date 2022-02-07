Полісся та Чорноморець зустрічались у матчі Зимового кубка. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Зимовий кубок, 2-й раунд

Полісся – Чорноморець – 1:1 (5:4 пен.)

Голи: Гітченко, 89 – Цітаішвілі, 54

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Відкрив рахунок матчі півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі. 21 річний грузин отримав класний пас від партнера, змістився в центр і лівою пробив у дальню дев'ятку.

Перед фінальним свистком Гітченко вирівняв становище та перевів гру у серію післяматчевих пенальті, де трапився курйозний момент. Легіонер одеситів Ілія Мартіновіч зробив тривалу паузу після розбігу, і арбітр не зарахував його удар.

Полісся здобуло перемогу і з 5-ма очками залишилось лідером таблиці Зимового кубка.

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