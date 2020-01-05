Цітаішвілі може піти в оренду, – ЗМІ

Вінгер молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі може змінити місце праці.

СК Дніпро-1 хоче орендувати флангового виконавця київського Динамо Георгія Цітаішвілі, повідомляє видання Dynamo.kiev.uа. Столичний клуб хотів би орендувати гравця до кінця сезону, однак домовленість про це поки не досягнута.

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За інформацією видання клуби вирішили, що Цітаішвілі пройде перший збір з Динамо, а потім сторони повернуться до переговорів з цього приводу. Цікаво, що неофіційний сайт Дніпра називає інформацію про можливу оренду вінгера фейком.

Нагадаємо, у дніпровському клубі в оренді вже грають два представники Динамо – Сергій Булеца і Владислав Супряга.

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