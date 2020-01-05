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Цітаішвілі може піти в оренду, – ЗМІ

15:18 261 Читать на русском
Цітаішвілі може піти в оренду, – ЗМІ
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Вінгер молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі може змінити місце праці.

СК Дніпро-1 хоче орендувати флангового виконавця київського Динамо Георгія Цітаішвілі, повідомляє видання Dynamo.kiev.uа. Столичний клуб хотів би орендувати гравця до кінця сезону, однак домовленість про це поки не досягнута.

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За інформацією видання клуби вирішили, що Цітаішвілі пройде перший збір з Динамо, а потім сторони повернуться до переговорів з цього приводу. Цікаво, що неофіційний сайт Дніпра називає інформацію про можливу оренду вінгера фейком.

Нагадаємо, у дніпровському клубі в оренді вже грають два представники Динамо – Сергій Булеца і Владислав Супряга.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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