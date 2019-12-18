Не розумію, чому Цітаішвілі сидить в запасі Динамо, – Сабо

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо переконаний. що деякі молоді гравці столичної команди перестали прогресувати.

"Молоді гравці Динамо не прогресують, вони як прийшли з молодіжної команди, на такому рівні і грають. Не знаю, де клуб може знайти нових виконавців. Але є ряд футболістів, які не підходять для Динамо.

Цітаішвілі не збирається покидати Динамо попри мізерну кількість ігрового часу

І у мене питання: чому на лаві запасних сидить Цітаішвілі? Він повинен грати, прогресувати. У нього все є: швидкість, удар, мислення. Однак він сидить в запасі і виходить на десять хвилин. Крім того, не росте Циганков, на якого ми всі сподіваємося. Ви бачили в цьому році, що він прогресує? Навпаки", – цитує Сабо dinamo.kiev.ua.

До слова, в поточному сезоні Цітаішвілі зіграв за Динамо 4 матчі (загалом – 59 хвилин) у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?