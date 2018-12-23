Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів, що хоче грати за дорослу збірну Грузії

"Я хотів би грати у складі збірної Грузії. Скажу більше, моя мета – поговорити конкретно на цю тему, щоб я вирішив, що буде для мене краще.

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Зв’язок з Федерацією футболу Грузії? Ні, тільки мій батько говорив зі мною. В Динамо теж ніхто не піднімав цю тему. Моя мета – грати за збірну Грузії, я не хочу грати в молодіжці.

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Я фізично і психологічно готовий до збірної, тому, якщо там зацікавляться мною, я подумаю над цим і прийму рішення", – цитує Цітіашвілі Sportall.ge.