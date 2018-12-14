Цітаішвілі: Якщо й заробив собі якесь ім'я в футболі, то тільки завдяки Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про свій дебют за Динамо в єврокубках в матчі проти Яблонця.

"Хочу подякувати тренерам за те, що довірили мені вийти на поле в такій грі. Хотілося вийти і забезпечити позитивний результат. Буду намагатися, щоб це вийшло в наступних іграх.

Цітаішвілі: Жодних емоцій після дебюту

10-го грудня я дізнався, що буду тренуватися з першою командою, а в день гри мені сказали, що потраплю в заявку. Для мене це було дуже важливо, адже такий шанс не у кожного буває в житті. Сподіваюся, я його використав, але це вирішувати тренерському штабу.

Що стосується самого матчу, обидві команди були в однакових умовах, просто у нас не пішла гра в першому таймі. У другому таймі ви бачили, як багато моментів ми мали, потрібно було забивати. Не можу сказати, що ми вийшли не налаштованими: навпаки, хотіли перемогти, але щось не вийшло, будемо рухатися далі.

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Для мене Динамо – це все. Я тут виріс, був в клубній системі майже з дитинства. Якщо якесь ім'я я собі і заробив, то тільки завдяки Динамо і моїм партнерам. Тому цей клуб завжди зі мною в душі", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.