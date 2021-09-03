Цітаішвілі філософськи прокоментував невдалий дебют за збірну Грузії
10:15 - Читать на русском
Півзахисник збірної Грузії Георгій Цітаішвілі не вішає носа після поразки від Косова у своєму дебютному матчі.
Гравець Чорноморця провів на полі всі 90 хвилин, але це не врятувало грузинів від мінімальної поразки.
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"Деякі поразки більш тріумфальні, ніж перемоги", – написав Цітаішвілі в Instagram. Шанс реабілітуватися буде 5 вересня, коли збірна Грузії поїде в гості до іспанців.
Нагадаємо, на юнацькому та молодіжному рівнях Цітаішвілі виступав за Україну, з якою навіть став чемпіоном світу U-20.
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