Півзахисник збірної Грузії Георгій Цітаішвілі не вішає носа після поразки від Косова у своєму дебютному матчі.

Гравець Чорноморця провів на полі всі 90 хвилин, але це не врятувало грузинів від мінімальної поразки.

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"Деякі поразки більш тріумфальні, ніж перемоги", – написав Цітаішвілі в Instagram. Шанс реабілітуватися буде 5 вересня, коли збірна Грузії поїде в гості до іспанців.

Нагадаємо, на юнацькому та молодіжному рівнях Цітаішвілі виступав за Україну, з якою навіть став чемпіоном світу U-20.

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