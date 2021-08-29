Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков впевнений, що виступи за національну команду мають бути найбільшою мрією для будь-якого футболіста.

"Я людина відкрита й пряма. Можу розповісти про ситуацію з Цітаішвілі. Свого часу під час турніру Лобановського він запевняв, що не гратиме за збірну Грузії. Але, як бачите, пройшов час, і Гіо пішов іншим шляхом. Він зробив свій вибір, його засуджувати не буду.

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Те ж саме стосується й Шуранова. Не можна вмовляти й просити когось, щоб він грав за свою країну. Тут має бути щось українське всередині, у душі", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Ерік Шуранов прийняв рішення виступати за збірну Німеччини, а Георгій Цітаішвілі вже навіть встиг отримати дебютний виклик у збірну Грузії.

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