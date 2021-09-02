Збірна Грузії дома поступилася косоварам у рамках відбору до ЧС-2022. Знайомі нам персонажі були на перших ролях.

Відбір до ЧС-2022

Грузія – Косово – 0:1

Гол: Хочолава, 18 (аг)

Георгій Цітаішвілі вирішив виступати за збірну Грузії і сьогодні отримав від Віллі Саньйоля перший шанс. Вихованець Динамо вийшов у стартовому складі на правому фланзі атаки. Цітаішвілі провів весь матч і був одним з найпомітніших у команді. Брав на себе ініціативу, сміливо йшов у обіграш, віддав три передачі під удар. Суперники грали проти нього досить жорстко і 8 (!) разів порушили правила. Низька точність кросів не дозволила Георгію розраховувати на дуже високий бал. Оцінка від SofaScore – 7.

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Косовари у середині першого тайму відкрили рахунок. З негативного боку відзначився Давид Хочолава. Ексзахисник Шахтаря програв боротьбу опоненту під час подачі з флангу і головою зрізав м'яч у власні ворота. Після цього балканці зробили ставку на швидкі контратаки. Грузія часто помилялася, тому гості мали вдосталь шансів закріпити перевагу. Однак щоразу пробачали суперникам. Наприкінці зустрічі Косово все ж забило зі стандарту, але гол скасували через офсайд. VAR підтвердив правильність рішення.

До речі, матч обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, а за VAR відповідав Євген Арановський. Рефері відпрацювали без явних помилок. У другому таймі виникла сутичка між суперниками, але ситуація швидко владналася, а Балакін роздав по жовтій картці найагресивнішим гравцям.

Грузія на чолі з Джабою Канкавою (колишній гравець Дніпра вивів господарів з капітанською пов'язкою) програла і опустилася на останнє місце групи В. Косовари навпаки набрали перші очки у кваліфікації та піднялися на третє місце.

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