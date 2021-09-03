Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили не вешает нос после поражения от Косово в своем дебютном матче.

Игрок Черноморца провел на поле все 90 минут, но это не спасло грузин от минимального поражения.

"Нельзя уговаривать кого-то играть за свою страну": Петраков – о Цитаишвили и Шуранове, которые выбрали другие сборные

"Некоторые поражения более триумфальны, чем победы", – написал Цитаишвили в Instagram. Шанс реабилитироваться будет 5 сентября, когда сборная Грузии поедет в гости к испанцам.

Напомним, на юношеском и молодежном уровнях Цитаишвили выступал за Украину, с которой даже стал чемпионом мира U-20.

Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии поражением от Косово – роковой автогол в пассиве Хочолавы