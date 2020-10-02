"Нам попалися сильні суперники, але тим цікавіше буде грати. Також захоплююче протистояння попереду проти Ференцвароша. Сам Ребров відзначив в одному зі своїх інтерв'ю, що йому хотілося б зіграти проти нас. У них теж хороша команда і нам буде нелегко.

"Не треба опускати руки": Вукоєвіч – про результати жеребкування Ліги чемпіонів для Динамо

Так, моя улюблена команда після Динамо – Барселона. І зіграти проти них – моя мрія з дитинства. Навіть складно описати, якими будуть мої емоції під час матчу з каталонцями. Завжди хотілося зіграти проти Мессі і Роналду. Це будуть спогади на все життя.

Можливо Барселона і Ювентус не в найкращій формі зараз, але не варто забувати, що це два великих клуби з футболістами високого рівня. Ми не говоримо, що боротьба закінчилася, вона тільки починається. Ми будемо намагатися зіграти гідно і досягти результату будь-якою ціною. Якщо вболівальники повернуться на трибуни, це буде дуже добре для нас", – цитує Георгія Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни потрапили до групи G, в якій зіграють з туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та угорським Ференцварошем.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля